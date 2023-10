IA: UOL cria plugin no ChatGPT para busca de notícias do Brasil

O UOL estreou nesta segunda-feira (16) um plugin no ChatGPT, plataforma da empresa OpenAI, em que é possível perguntar e obter respostas de notícias do dia do UOL dadas pela inteligência artificial. A utilização de plugins (extensões) está disponível atualmente para assinantes do ChatGPT Plus.

Por meio da nova extensão do UOL, você pode abrir uma conversa nova com o ChatGPT e, com a extensão ativada, descobrir as notícias mais importantes do dia simplesmente usando o chat com a plataforma.

O plugin capta as notícias da tradicional home do UOL, a mais acessada de um site de notícias no Brasil, e destrincha a notícia que você quer saber mais. É possível fazer, por exemplo, o seguinte caminho: