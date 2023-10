Brasileiro quer comprar eletrônico e busca por whey protein na Black Friday

Outras categorias de destaque são: vestuário (53%) e beleza e cuidado pessoal (37%). A categoria de suplementos foi a que teve o maior aumento nas buscas do Google em comparação ao ano passado — o crescimento foi de 24%.

Das 30 categorias pesquisadas, 24 tiveram aumento em buscas no Google. Além de suplementos, outros destaques são casa e construção, automotivo e eletroportáteis.

Pandemia fez consumidor buscar tipos de produtos que, historicamente, não são o forte da Black Friday. "[Na pandemia], todo mundo ficou em casa e pesquisou mais, porque foi obrigado. O consumidor começa a pesquisar todos os tipos de categoria", afirma Fábio Garcia, head de negócios para varejo do Google no Brasil.

A necessidade do consumidor fez com que mais empresas disponibilizassem ofertas. Garcia diz que brasileiro sofisticou o consumo online e as empresas focam em melhorar a qualidade do serviço para atender a demanda.