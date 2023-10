Maria Ribeiro encontra famosos e ouve segredos em 'Maria vai com os Outros'

O programa de estreia traz Júlia Rabello. Em uma caminhada que para no restaurante Flor do Céu, no Alto Leblon, e termina à beira-mar, a atriz e humorista fala como descobriu que queria atuar, de antigos e novos relacionamentos e revela com que famoso adorou trabalhar.

Nos próximos episódios, Maria entrevista os atores Amora Mautner e Ícaro Silva, o diretor e roteirista Daniel Filho, a atriz Carla Cristina e o colunista de Ecoa Edu Carvalho. As atrizes Paula Burlamaqui, Marcella Rica e Valentina Bandeira também participam desta temporada.

"O programa traz todo humor, sagacidade e simpatia da Maria Ribeiro em encontros únicos com pessoas especiais. Estamos muito orgulhosos", diz Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL.

Além de "Maria vai com os Outros" e da coluna, publicada toda terça-feira — com versões em vídeo também no YouTube e nas redes sociais —, Maria Ribeiro comanda uma live nessas plataformas às segundas-feiras, ao lado de Andressa Zanandrea, editora-chefe de Universa. Toda semana Maria e as outras colunistas da marca — Cristina Fibe, Cris Guterres, Ana Canosa e Natalia Timerman — falam de temas atuais e importantes para as mulheres, com a participação de convidados famosos e pessoas da audiência.

"Maria vai com os Outros" vai ao ar toda quinta, às 17h, no canal de Universa no YouTube e no UOL Play.