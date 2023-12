Especialistas elegem melhores campanhas publicitárias do ano; veja as top 5

Às vésperas da Copa do Mundo de futebol, no ano passado, o governo do Catar, sede do mundial, resolveu proibir a venda de bebida alcoólica nos estádios. A marca transformou o problema comercial de transportar as cervejas, que já estavam no Qatar, em uma oportunidade de marketing: prometeu doar todas as cervejas que venderia durante o mundial para o país vencedor da Copa. A ação também foi premiada como uma das "melhores ideias" do ano do Cannes Lions, o principal evento de criatividade do mundo:

3º lugar: "TERR4", da B3 e ONU, com criação da AlmapBBDO

A campanha, realizada em parceria com a B3, pretendia reforçar a importância das empresas investirem no futuro do planeta. Na ação de marketing, a entidade transformou a Terra em uma empresa de capital aberto. A iniciativa chegou a ter um "IPO simbólico" na Bolsa de Valores, em São Paulo, em abril deste ano. A ideia era fazer com que mais empresas se engajassem no Pacto Global da ONU, que, em abril, contava com 1.900 empresas participantes no Brasil:

4º lugar: "Buscapé", de Vivo e Motorola, com criação da agência VMLY&R