Veja como bancos, comércio e restaurantes reagiram à reforma tributária

A entidade diz que o sistema que existia até então era um entrave para o crescimento do país. Isto porque, segundo a entidade, reduz a produtividade das empresas, impede a alocação eficiente de recursos e gera um nível de litigiosidade na sociedade sem paralelo nos demais países. "O pior cenário para a economia brasileira seria ficarmos presos na falta de consenso e na busca de uma reforma ideal, deixando o assunto se arrastar ainda mais por meses e anos a fio", afirma a Febraban

No entanto, a Febraban criticou a tributação do spread bancário. A entidade diz que o texto aprovado determina que todos os serviços financeiros prestados pelos bancos serão tributados pelo IVA."Com isso, o regime do IVA previsto na reforma tributária sobre o consumo incidirá sobre a receita dos serviços financeiros, tanto os remunerados por tarifas, como aqueles remunerados por spread bancário", afirma a Febraban.

Em se tratando de tributação da intermediação financeira, porém, continuamos desalinhados com as principais economias do mundo. O Brasil continuará como um dos pouquíssimos países que tributam o spread bancário, o que encarece bastante o custo do crédito, sendo um entrave para aumento da concessão no país.

Febraban, em nota

Associação comercial

A CACB (Confederação de Associações Comerciais e Empresariais do Brasil) criticou a reforma tributária promulgada. A entidade afirma que o Brasil precisa de uma reforma que "simplifique a vida dos empreendedores, que reduza impostos e que não transfira a carga tributária entre setores".

Apesar de dizer que o texto não é o ideal, a entidade diz que a reforma traz pontos importantes. Os exemplos dados pela associação são a inclusão de parâmetros para garantir a não elevação da carga tributária global, o direito ao crédito nas aquisições realizadas de empresas e nas vendas realizadas por empresas optantes do Simples Nacional e a ampliação da redução da tributação de alimentos.