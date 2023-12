Congresso promulga reforma tributária com presença de Lula

A base governista saudou o petista durante o ato. Gritaram: "Lula, guerreiro do povo brasileiro". A oposição tentou encampar um "cachaceiro" em vez do guerreiro, mas foi abafada.

As mudanças só serão concluídas só em 2033. Até lá, há um período de transição e de regulamentação de diversos trechos. O Executivo terá até 180 dias a partir da promulgação para enviar os projetos de lei complementar que regulamentarão a reforma.

Pacheco exaltou o texto como "vitória do Congresso". Teve elogio para Lira e para todos os parlamentares envolvidos no processo.

Fomos capazes de superar as incertezas. Fomos capazes de superar as dificuldades do processo, de fazer valer os princípios democráticos, de dialogar com a sociedade, com o governo, com os agentes públicos, com os agentes privados. A reforma ora promulgada é produto do diálogo democrático. E esse é um mérito excepcional deste Parlamento.

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado

É uma reforma altamente simplificadora. Eu tenho a expectativa de que ela possa diminuir a litigiosidade tributária no Brasil, que traz muita imprevisibilidade para as contas do governo e para as contas das empresas de uma maneira geral.

Luís Roberto Barroso, presidente do STF

Casa cheia na sessão solene de promulgação da reforma tributária Imagem: Marcos Oliveira/Agência Senado

A proposta foi aprovada duas vezes na Câmara. O texto foi aprovado em definitivo pela Câmara na última sexta-feira (15), em vitória para o governo Lula. Em votação no mês passado, senadores alteraram o conteúdo da reforma, por isso a Câmara teve que apreciar novamente o projeto.