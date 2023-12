Pacheco elogia Lira, cita limite dos Poderes e exalta vitória do Congresso

O presidente do Senado enalteceu ainda a articulação do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Segundo Pacheco, não fosse a "capacidade de aglutinação" e o "talento" de negociação de Lira, não teria tido uma votação tão "expressiva".

Para Pacheco, a aprovação da reforma é um "marco para a democracia brasileira". Ele reforçou ainda a harmonia entre os Poderes "para as grandes e necessárias mudanças".

A cúpula dos três Poderes esteve presente. Além de Lula, Lira e Pacheco, participaram da cerimônia os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e o presidente do STF, Luis Roberto Barroso.

A votação da reforma foi concluída na última sexta-feira (15), em uma votação híbirda, após esforço de Lira para concluir a análise das novas regras tributárias ainda neste ano. Deputados apreciaram o texto duas vezes, porque senadores alteraram a medida em votação.

Agora, o governo terá até 180 dias para enviar ao Congresso Nacional os projetos de leis complementares que regulamentarão a reforma. Lira afirmou que esses temas serão prioridade na pauta da Câmara no ano que vem.