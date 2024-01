Quer viajar mais? Veja como funcionam cartões de crédito das cias aéreas

Outro ponto importante é avaliar as regras como os pontos são computados. "Alguns cartões não pontuam milhas para o pagamento de contas de consumo (luz, água, gás e aluguel), portanto jogar essas despesas para o próximo mês pode não ter efeito sobre acúmulo de milhas e, ainda, ser um fator de desorganização financeira", explica Rejane.

Vale a pena pagar anuidade para acumular milhas? É preciso avaliar se, de fato, haverá resgate dessas milhas e se o preço da passagem com milhas é realmente menor do que a compra da passagem em si. "Para quem faz poucas viagens pode fazer mais sentido comprar as passagens e não ter o custo fixo de anuidade", comenta Rejane.

Os viajantes que conseguem mais benefícios são os que planejam viajar com antecedência e evitam os períodos de alta temporada. É preciso paciência para acumular e ao mesmo tempo não perder o prazo de expiração das milhas. O viajante que tem flexibilidade para fazer viagens em períodos de promoções de milhas e nos quais ela está sendo ofertada a um bom preço também podem ter mais benefícios.

Cartões pagam seguro-viagem? E bagagem?

É sempre bom ler todas as condições dos cartões, com lupa, para saber quais as coberturas de seguro-viagem. Se eles incluem doenças como covid e valores em caso de reembolso. Esses valores, porém, podem ser insuficientes, dependendo do destino desejado e exigir o pagamento de um seguro-viagem adicional.

Os melhores valores para converter milhas em passagens não incluem o despacho de bagagem. Em épocas mais concorridas é comum que as passagens resgatadas por milhas não incluam bagagem despachada e, ainda, sejam permitidas para voos com muitas escalas, frisa Rejane.