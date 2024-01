Assaí: Não há no mundo fórmula rentável para venda online de alimentos

Ainda não há solução eficaz para o e-commerce de alimentos, nem no Brasil e nem no mundo. É o que diz o CEO do Assaí Atacadista, Belmiro Gomes, em entrevista ao UOL Líderes.

O que ele disse

E-commerce de alimentos ainda é desafio no Brasil e no mundo. Belmiro destaca a eficácia do e-commerce em produtos de alto valor, como os eletrônicos, mas diz que o setor alimentar tem algumas complexidades. "São muitos produtos de escolha, de baixo valor agregado e perecíveis", diz. Segundo o executivo, o custo de entrega de alimentos às vezes pode superar o valor do próprio produto.

Um de cada quatro domicílios do Brasil compra em uma loja do Assaí. Na última década, o Assaí teve crescimento médio de 28% ao ano, diz o executivo. A partir de 2021, a rede teve uma expansão relevante, com a aquisição de lojas dos hipermercados Extra. O executivo cita ainda uma pesquisa da NielsenIQ, que indica que 24,4% dos domicílios fizeram compras no Assaí no 1º semestre de 2023.