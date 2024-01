'R$ 15 mil do Auxílio Brasil': Quem pode receber indenização por vazamento?

O Instituto Sigilo, também conhecido oficialmente como Instituto Brasileiro de Defesa da Proteção de Dados Pessoais, Compliance e Segurança da Informação, divulgou o lançamento de um portal com o intuito de possibilitar aos beneficiários do extinto programa Auxílio Brasil a verificação de possível comprometimento de seus dados pessoais, assim como a elegibilidade para alguma forma de compensação.

Instruções para consulta no portal do Instituto Sigilo

Para realizar a verificação, os beneficiários devem acessar o portal do Instituto por meio do link (https://api.sigilo.org.br/auxiliobr/) e selecionar a opção "Conferir se tenho direito", localizada no início da página.

A verificação requer a inserção de informações como nome completo, e-mail, CPF e número de telefone, juntamente com a concordância aos termos da Política de Privacidade e dos Termos de Uso do site.