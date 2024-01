Gol pede recuperação nos EUA: o que explica dívida bilionária da empresa

De onde veio a dívida

Os consumidores reclamam que o preço das passagens nunca foi tão alto. Os preços das passagens aéreas subiram 47,24% nos últimos 12 meses. Os aviões estão voando cheios, com ocupação acima de 80% dos assentos e, mesmo assim, a Gol acumula dívidas.

As dívidas de curto prazo eram as que mais preocupavam o mercado. A pandemia também trouxe dificuldades para a empresa. Sem voar, as companhias aéreas acumularam dívidas entre 2020 e 2021. Boa parte dessas dívidas foi renegociada no final de 2022 e começo de 2023. As empresas conseguiram postergar o pagamento para ter fôlego e recuperar o movimento, mas assumiram juros mais elevados (até 100% maiores do que os anteriores).

Depois de chegar a 2% ao ano, a Selic subiu até chegar a 13,75% ao ano, impactando o custo de empréstimos. A Selic ficou em 2% de agosto de 2020 até março de 2021. O BC começou um movimento de alta, até chegar ao patamar de 13,75% em agosto de 2022. Hoje, o BC está promovendo cortes na Selic, que está em 11,75%.

A alta do petróleo e a variação do dólar também prejudicaram o setor. Uma matéria do jornal O Globo afirma que a Gol perdeu créditos com as distribuidoras e que precisa pagar à vista pelo combustível das aeronaves em alguns aeroportos do país. A empresa negou.

Socorro às aéreas

O governo federal vai criar um fundo para financiar a aviação civil. A informação foi divulgada em 24 de janeiro pelo ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Ele também afirmou que o Executivo trabalha para baixar o preço do querosene usado em aviões, e que há "sensibilidade" da Petrobras sobre o assunto.