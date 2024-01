Programa de passagens aéreas a R$ 200 deve ser lançado em 5 de fevereiro

O programa Voa Brasil, que barateia o valor das passagens aéreas, será lançado em fevereiro, segundo o governo federal.

O que aconteceu

O programa deve ser lançado em 5 de fevereiro em evento no Planalto, informou o Ministério de Portos e Aeroportos. O Voa Brasil promete passagens aéreas de até R$ 200.

O Voa Brasil deve atender apenas aposentados do INSS e estudantes do Prouni, que somam cerca de 20,6 milhões de pessoas. Outra condição para se encaixar no programa é não ter viajado de avião nos últimos 12 meses.