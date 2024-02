Inflação foi de 0,42% em janeiro, puxada pela alta dos alimentos

Categoria de transportes pesou na inflação. "Do lado negativo, o que puxou o IPCA para cima no mês de janeiro foi principalmente o segmento de transportes. Na minha visão, essa alta tem a ver com aumentos nas passagens de ônibus, além de hospedagens, que eventualmente os preços são maiores nessa época de início de ano", diz Andre Fernandes, diretor de renda variável e sócio da A7 Capital.

Pode afetar a queda da Selic? Especialistas acreditam que a inflação mais alta que o esperado pode manter o ritmo conservador de corte de juros feito pelo Banco Central.

No final das contas, quem esperava que esse IPCA de janeiro chancelasse uma eventual aceleração do corte de juro para a próxima reunião acabou se frustrando. Resta saber se o resultado foi ruim o suficiente para gerar maiores receios à continuidade do ritmo de -50bps para a condução da Selic. Avaliamos que apesar de ruim, não se trata de um dado que irá alterar o plano de voo do Copom.

Percebemos que a inflação na média anual vem recuando, o que corrobora para que o Banco Central possa eventualmente acelerar os cortes da SELIC, mas isso ainda depende do movimento do FED (banco central americano), que ainda não começou a cortar os juros nos EUA. Isso deixa, na minha opinião, o Banco Central com uma postura mais conservadora, apesar da nossa inflação estar convergindo para a meta.

Andre Fernandes, diretor de renda variável e sócio da A7 Capital