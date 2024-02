BK tira comercial com Kid Bengala do ar para evitar 'polarização nas redes'

Com os mesmos personagens do comercial anterior, um vídeo dublado apresentou a ideia de poliamizade para "agradar" quem havia reclamado do trisal. Os comerciais citados não estão mais nas redes do anunciante.

Campanha LGBTQIA+ sofreu ataques homofóbicos

Em 2021, uma campanha LGBTQIA+ lançada pelo restaurante também foi alvo de críticas.

Devido ao Dia Internacional do Orgulho Gay, o BK produziu e publicou um vídeo onde crianças e pré-adolescentes falavam sobre homossexualidade.

Mesmo com as críticas, a rede deixou a campanha no ar, e afirmou que "acredita no respeito como princípio básico de todas as relações humanas" e que "não tolera o preconceito".

Assista ao comercial: