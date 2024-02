Novo RG: 3,5 mi já foram emitidos no país, mas 3 estados estão atrasados

Bahia justifica que ainda está em fase de implementação. Segundo a assessoria de imprensa do Instituto de Identificação Pedro Mello, responsável pela emissão do documento na Bahia, o novo modelo exigiu a implantação de um sistema de identificação mais moderno e cuja contratação foi submetida a um criterioso processo licitatório, que culminou na assinatura do contrato em 1º de setembro." Atualmente, o sistema encontra-se em instalação, migração do Banco de Dados de 11 milhões de biometrias, que será seguido de treinamento dos servidores, e a migração completa, com emissão do novo documento será finalizada em 31 de maio de 2024.

A Polícia Científica do Amapá, responsável pela emissão da Carteira de Identidade Nacional, informa que o novo modelo do documento começará a ser expedido no estado, em março deste ano. Em janeiro foi realizada a abertura do processo com a migração das informações para um novo software, próprio para o despacho do documento, que utilizará um único número, o do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e será válido em todo o Brasil. O planejamento para troca dos RGs ocorre conforme a capacidade operacional.

Procurado, o governo de Roraima não se manifestou até a conclusão da reportagem. O texto será atualizado assim que recebermos as informações.

A responsabilidade pela emissão da Carteira é dos estados. Segundo o Ministério, "a responsabilidade pela emissão da Carteira de Identidade Nacional é dos Estados, por meio dos seus institutos de identificação, da mesma forma que já ocorre atualmente." O documento vem sendo emitido por 23 estados e o DF. São eles:

· Acre

· Alagoas