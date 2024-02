Guerra da batata: Pringles avança no Brasil, mas esbarra na coxinha

Com a fabricação local, a marca se adaptou ao paladar do brasileiro. "Antes era tudo importado. Era um excelente produto, mas não estava otimizado para o Brasil. Com a fábrica pudemos mudar a fórmula", diz Alberto Raich, gerente geral da Kellanova no Brasil, dona da marca. Vieram os sabores desenvolvidos especialmente para o público local, como churrasco e cheddar e bacon, e adaptações de sabores, como o de queijo. Também foi possível ganhar no preço, em agilidade e parcerias locais, diz Raich.

O resultado é que a Pringles cresceu 34% no Brasil em 2023. É bem mais que a média do mercado. O segmento de batatas chips cresceu em média 10,3% ao ano nos últimos cinco anos, segundo dados da Euromonitor. Em 2023, movimentou R$ 3,7 bilhões. E há espaço para crescer muito mais. Em média, o norte-americano gasta US$ 50 por ano com batatas chips. O brasileiro gasta US$ 4.

Agora, a meta da Pringles é acelerar esse crescimento aqui - e isso faz parte de uma estratégia global. Em outubro do ano passado, a dona da Pringles, Kellogg, criou uma nova empresa, a Kellanova, que passou a cuidar de suas marcas de snacks, dentre elas a Pringles. A nova empresa também ficou responsável pelas operações em mercados emergentes, como o Brasil. A ideia agora é colocar mais foco na expansão da marca em mercados como a América Latina.

Guerra das batatas

O mercado de salgadinhos brasileiro é liderado pela Pepsico. A empresa é dona de todas as cinco maiores marcas da categoria no país, conforme os dados da Euromonitor. São elas: Fandangos, Cheetos, Ruffles, Lay's e Torcida. No segmento das batatas chips, a Pringles fica entre as cinco maiores. Estão no top 5: Ruffles e Lay's (da Pepsico), Yoki e Visconti (fortes em batata palha) e a Pringles.

Para ganhar espaço, um dos focos da Pringles é melhorar a distribuição. "O Brasil é um continente e ainda há muita oportunidade. Hoje você encontra a marca em grandes lojas, mas eu gostaria de encontrar uma Pringles no minibar do hotel, nas pequenas lojas, nos aeroportos", diz Raich. A Kellanova tem uma parceria com a Bauducco para distribuição.