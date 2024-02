Dívida bilionária e plano de recuperação: Americanas pode quebrar?

Projeção para 2024 é de voltar a registrar números positivos em 2025. E também assumiram o compromisso de, até 24 meses, realizar processos competitivos para a venda da Uni.co, dona da Imaginarium, e da Hortifruti Natural da Terra (HNT).

Prejuízo de R$ 4,6 bilhões

O último desempenho da Americanas mexeu com o mercado. Os balanços até setembro do ano passado evidenciaram uma redução de 23,5% em relação às perdas no mesmo período de 2022.

Crise causou prejuízo líquido de R$ 4,6 bilhões no acumulado até o terceiro trimestre. Além do prejuízo revisado de R$ 6,03 bilhões um ano antes. Por outro lado, houve uma recuperação na margem de lucro bruto, que subiu 11,1 pontos percentuais.

Dívida bruta fechou em R$ 38 bilhões. Incluindo a posição de caixa de quase R$ 5 bilhões, o terceiro trimestre de 2023 encerrou com dívida líquida de R$ 33 bilhões. A receita líquida foi de R$ 10 bilhões no ano passado.

Ebtida teve queda de 21,3%. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização é negativo em R$ 1,5 bilhões no período trimestral.