Qual a relação do investimento público e privado com distribuição de renda?

O estudo aponta que o investimento privado tende a subir ao passo em que o público aumentar. Ainda, sugere que políticas públicas que buscam reduzir a desigualdade devem ser complementares aos investimentos públicos.

O impacto positivo do investimento público no privado é mais elevado quando a desigualdade de renda é menor. Na leitura das pesquisadoras, a economia de um país se torna mais dinâmica se a população de socialmente vulnerável tem mais acesso à renda.

Quando há uma redistribuição de renda das classes mais ricas para as classes de renda mais baixas, há não só um estímulo ao consumo das famílias, mas também impulsiona o investimento privado, que responde positivamente ao aumento da procura agregada.

Mas as pesquisadoras recordam que o investimento ganhou nova roupagem no governo Lula. A aprovação do arcabouço fiscal em 2023 implica que, mesmo que o investimento público tenha um piso orçamentário, ele pode disputar espaço com outras políticas na hora de execução do orçamento. "É essencial ampliar o espaço fiscal para maiores investimentos públicos e políticas redistributivas", concluem elas.