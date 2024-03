Haddad exalta agro, mas cobra mais investimentos para PIB seguir crescendo

O ministro Fernando Haddad exaltou o papel do agro no resultado do PIB de 2023.

O que aconteceu

Haddad diz que a produção agrícola foi um dos fatores que fizeram a economia rodar em 2023. O PIB cresceu 2,9% no período, segundo dados do IBGE divulgados hoje.

Ministro cobrou mais investimentos para 2024. "É a forma mais saudável de crescer porque você não cria risco inflacionário. Aumenta a demanda de um lado, mas a oferta também".