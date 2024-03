Ela comanda o Sertões e quer tornar o evento em uma 'fábrica de conteúdo'

No kitesurfe, estamos indo para a 4ª edição, com uma prova de 500 quilômetros, com o pano de fundo que é nosso litoral. A gente se posiciona como uma plataforma que promove o Brasil e, principalmente, o Brasil que dá certo -seja o Brasil do agro, dos parques estaduais, do nosso litoral.

O consumidor mais digital e a fragmentação da mídia acabaram facilitando a distribuição de conteúdo do evento como um todo?

Ter 3 eventos nos permite uma frequência, uma régua de comunicação, que dura o ano inteiro. Eu tenho muito conteúdo, com diferentes praças para comunicar. Além disso, a gente tem um conteúdo que extrapola o esporte.

Se você não gosta de velocidade, tudo bem: eu consigo gerar mais de 10 horas de conteúdo do Rally dos Sertões e não falar nem um minuto da competição. É muito bacana furar a bolha e mostrar o que existe por trás da poeira, seja com a parte social, seja com a parte do turismo.

O Sertões também mira em impacto positivo pelas comunidades que passa. Como isso é feito? Os patrocinadores também estão nessa?

Sim. Temos, hoje, muitas marcas que chamamos de 'não-endêmicas', que não fazem parte do esporte. Elas estão conosco, principalmente, por causa desse propósito. Um dos motes do Sertões é que o nosso palco é o Brasil. Então, eu preciso cuidar do Brasil, até mesmo para eu ter vida longa.