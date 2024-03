Gabriela Rodrigues, da Soko: 'Marcas podem ser aliadas, nunca ativistas'

O que acho mais interessante é entender que a discussão sobre impacto está se tornando mais científica. Estão surgindo mais dados, um pouco mais de ciência na discussão, que acaba dando mais embasamento para a discussão de diversidade e inclusão. Isso era o que faltava no debate.

E foi nesse momento que a Soko resolveu criar a Walk, uma iniciativa que pretende oferecer mais soluções nessas questões?

A Soko nasceu com o propósito de provar que é possível produzir um trabalho criativo, relevante e plural, enquanto combate as práticas tóxicas do mercado de comunicação. Como consequência disso, em médio prazo, começamos a ter mais campanhas envolvendo questões sociais.

Com o tempo, percebemos que o 'impacto' de uma campanha é traduzido pelo número de views, de impressões, deixando o impacto social de lado. Ou seja, chamamos duas coisas que são completamente diferentes da mesma forma. Sendo assim, chamamos um matemático para desenhar uma fórmula, que chamamos de 'impacto ponderado' e se trata de uma métrica que aborda os impactos de impressão e o impacto social.

Quando realizamos uma ação com um impacto social de verdade, ela vai continuar ali, existindo. Por exemplo, se você criou empregos com uma campanha e a ação de marketing acabou, o emprego das pessoas continua lá. Elas vão levar sua mensagem de marca para mais anos, com uma profundidade que nenhum espaço de mídia consegue comprar.