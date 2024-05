Como as marcas têm trabalhado para ajudar as vítimas da tragédia no RS?

Diante do cenário, a sociedade civil tem se mobilizado em uma série de ações de captação de doações para os atingidos. Uma live organizada pela banda Fresno, feita no estúdio do Podpah, em São Paulo, arrecadou mais de R$ 2 milhões para as vítimas na última terça-feira (7).

Uma vaquinha criada pelo influenciador Felipe Neto arrecadou R$ 5 milhões em 24 horas -com o valor, foram adquiridas 220 unidades do purificador de água potável da startup PW Tech, que já foi utilizado em mais de 20 países em ações de ajuda humanitária. Já o bilionário Elon Musk anunciou que vai doar mil antenas da Starlink, provedora de internet por satélite, para socorristas no estado, "até que a região se recupere".

Enquanto pessoas comuns e bilionários tentam ajudar como podem, muitas empresas já promoveram uma série de ações para auxiliar a população que está sofrendo com a tragédia. O UOL Mídia e Marketing selecionou algumas delas -os números e empresas estão em constante atualização. Confira:

Ambev

A Ambev anunciou a interrupção da produção de cerveja no município de Viamão, em Porto Alegre, para o envasamento de água potável, que será doada à população. A empresa já doou mais de 560 mil litros de água para o Estado.

Americanas

A Americanas doou mais de 25 toneladas de água potável e 60 mil peças de vestuário e cama. Os produtos serão distribuídos pelo Movimento União BR e o Instituto Segunda Chance.

Apple

Tim Cook, CEO da Apple, fez uma publicação no X (antigo Twitter) prestando solidariedade às pessoas afetadas e afirmou que a empresa fará uma doação para ajudar os atingidos, sem detalhar de valores.