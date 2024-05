Ação de marketing se transforma em projeto de lei em Salvador

Desenvolvido pela Dendezeiro, grife baiana especialista na 'pluralidade dos corpos', o novo capelo se adequa melhor em cabelos afro, cacheados, crespos e volumosos.

Segundo a vereadora, a expectativa é que o projeto ganhe apoio e seja ampliado para as escalas de esfera estadual e federal. Para ela, os capelos têm simbologia para os estudantes, pois fazem parte de um rito de passagem, e é constrangedor saber que muitos jovens ficam com este acessório na mão.

É preciso entender que estes acessórios são fabricados em larga escala num modelo tradicional sem contemplar a maioria populacional da nossa cidade e de nosso país, que é negra.

Marta Rodrigues, vereadora

Salvador é a capital com maior população negra fora da África, somando 83,2% de indivíduos que se autodeclaram pretos ou pardos, de acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022.

O movimento foi lançado neste mês, com um mini-documentário que teve a participação da Professora Dra. Joana Angélica, primeira reitora negra de uma universidade no Brasil, e com ex-universitárias recriando suas fotos de formatura como deveriam ter acontecido. Assista aqui: