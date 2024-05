Fundação na década de 1950 e polêmica com Bolsonaro: a história da Ypê

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) suspendeu a comercialização, distribuição e o uso de alguns lotes de todas as versões do detergente Ypê. Criada há 74 anos, a empresa está entre as mais escolhidas do Brasil e já teve o nome envolvido em polêmica com Bolsonaro.

Origem no interior de São Paulo

Empresa, que pertence à Química Amparo, foi criada por Waldyr Beira, em 1950. Segundo informações do site da Ypê, história da marca começou na cidade de Amparo, no interior de São Paulo, com a criação do tradicional sabão em barra Ypê.

Nome da marca faz referência à "incrível árvore-símbolo do Brasil, o Ipê", ainda de acordo com o site.