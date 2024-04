Ypê: 'Temos certeza de que investir em construção de marca mexe em vendas'

Não adianta resistir. Precisamos, como líderes e como seres humanos, aprender a usar essa inteligência artificial a nosso favor. Precisamos empoderar e capacitar as pessoas a usarem a AI no dia a dia, para que elas consigam entregar mais, ir mais longe com melhores resultados.

Precisamos liberar o tempo que usamos no trabalho mais burocrático para focar no que realmente só o humano pode fazer, que é a conexão com as outras áreas, o entendimento do outro ser humano, a colaboração. Precisamos que sobre tempo para irmos para a rua, realizar pesquisas dentro das casas dos consumidores e estar mais junto dos nossos clientes e dos varejistas

Em sua apresentação, a Sandy Carter disse bem: "o profissional do futuro não é o que sabe tudo: é aquele que sabe fazer as perguntas certas". O profissional do futuro é mais generalista, que sabe fazer as perguntas certas para gerar as respostas certas.

—

Não deixe de ler

AI regulamentada?

O Parlamento Europeu aprovou o 'AI Act', primeira regulamentação do mundo sobre inteligência artificial feita por um órgão relevante. O texto também possui obrigações para empresas e profissionais que não estão baseados na Europa, mas que tenham soluções usadas no mercado europeu -e isso vai influenciar a atuação da maior parte das companhias do mundo. Lucas Reis, CEO da Zygon Adtech, escreveu sobre o tema.