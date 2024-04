Gympass anuncia mudança de nome para ser conhecido como app de bem-estar

Continuamos liderando o mercado de bem-estar. Lideramos esse mercado, porque falamos que cada vez mais o Wellhub conecta com tudo o que fazemos. Ninguém tem uma solução bem completa como nós temos, com fitness, mindfullness etc.

Priscila Siqueira, CEO do Wellhub no Brasil

Em 2022, o Gympass fez um acordo com o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). A empresa era investigada se estaria abusando de sua posição de dominante no mercado, principalmente pela inclusão de cláusulas de exclusividade com academias da plataforma. Outras cláusulas investigadas se referiam ao Gympass controlar o preço mínimo praticado pelas plataformas cadastradas, balizando os preços praticados no segmento em território nacional, segundo o Cade.

O acordo prevê regras para as cláusulas de exclusividade.

As cláusulas de exclusividade da Gympass com as academias ficam limitadas a uma meta de aumento do volume de frequentadores associados a Gympass nas academias parceiras e, no máximo, a 20% da sua base de academias em municípios ou zonas de municípios.

Cade, em nota

Na época, o cofundador da empresa João Barbosa comemorou o acordo. O executivo disse que a decisão permitia a empresa continuar investimento no "crescimento e desenvolvimento da indústria fitness".