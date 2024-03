Hope lança calcinha mais barata para concorrer com Marisa e Americanas

A principal consumidora da Hope é a mulher de classe A e B entre 25 e 35 anos. "Com essa ampliação do portfólio esperamos chegar até a classe C ampliar a nossa participação na classe B2", afirma Chayo.

As principais concorrentes da Hope são as lojas de departamento. Chayo afirma que a Hope é a marca líder do setor de varejo de moda íntima e que o enfraquecimento de algumas lojas do setor, como Americanas e Marisa, fez a marca enxergar uma oportunidade de mercado para ampliar a base de clientes da marca. A executiva diz que a linha foi a solução encontrada para poder combater a concorrência, entregando qualidade acima dos demais.

A Hope é a marca líder do setor no varejo. Nosso principal concorrente sempre foi as lojas de departamento, não necessariamente alguma marca [de lingerie]. Com o enfraquecimento desse canal, vemos a crise nas grandes redes, como Lojas Americanas e Marisa, vimos uma oportunidade de ampliar a nossa clientela.

Sandra Chayo, sócia-diretora da Hope

No site da Marisa, os preços das calcinhas começam em R$ 10,99 e R$ 18,99 para sutiã. Na Americanas, o valor inicial é de R$ 11,99 para calcinha e R$ 18,90 para sutiã. Os preços foram consultados no site das marcas no dia 25 de março.

A inclusão das peças mais acessíveis ainda passará por testes este ano. Para 2025, Chayo projeta crescer em 40% o atendimento dentro das lojas. A marca também quer expandir a quantidade de lojas físicas, inclusive chegando a bairros e cidades menores que antes não eram interessantes, porque o público não comprava os produtos da Hope.

Investimento em influenciadores

Hoje a Hope é vista como uma marca premium. Para comunicar o novo momento, a estratégia é investimento em influenciadores digitais. A empresa tem um programa de seleção de nano, micro e pequenos influenciadores, em que são selecionadas pessoas para trabalhar como parcerias da marca. A meta é ter 1.000 participantes até o final do ano.