Pipoca é estrela da Yoki para festas juninas; aumento de vendas chega a 30%

Para entender como é esse trabalho de exposição no ponto de venda físico (e digital), o UOL Mídia e Marketing conversou com Thatiane Corbellini, diretora sênior de estratégia e operações comerciais no Brasil da General Mills, dona das marcas Yoki e Kitano, por exemplo. Confira:

Os eventos juninos são o momento chave para expandir vendas? Como alcançar novos consumidores que estão abertos a experimentar novos produtos nesta época?

Thatiane Corbellini, diretora sênior de estratégia e operações comerciais no Brasil da General Mills Imagem: Divulgação

Marcas de café falam de festa junina. Empresa de vassoura fala de festa junina. Isso não é proibido. Mas há uma identificação absoluta da Yoki com essa sazonalidade. Vendemos quase 300 produtos e muitos deles têm a ver com as festas: tem milho, fubá, pipoca, amendoim, paçoca, canjica, espetinho com farofa, cachorro-quente com batata palha, canela e até o orégano.

Neste ano, começamos a comunicação um pouco mais cedo, a partir de abril. Quando termina o carnaval, a próxima festa que mexe com o coração do brasileiro é a junina. Assim, estreamos nossas campanhas ainda dentro do Big Brother, dia 8 de abril.

Thatiane Corbellini, diretora sênior de estratégia e operações comerciais no Brasil da General Mills

Esse foi o abre-alas e agora estamos chegando no pico dessas conversas. Precisamos gerar essa conexão emocional com a vontade que as pessoas têm de falar do assunto, de provar os pratos e produtos.