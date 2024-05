Beleza Real: Como a Unilever se tornou 'marca criativa do ano' em Cannes

Além da publicidade

A organização do festival ainda destaca o impacto da campanha além da publicidade: a marca participou de forma efetiva na criação da Crown Act, nos Estados Unidos, uma lei que proíbe a discriminação contra cabelos naturais -o nome Crown é um acrônimo para "Create a Respectful and Open World for Natural Hair" ("Criar um mundo respeitoso e aberto ao cabelo natural", em português). A lei está em vigor em mais de 20 estados norte-americanos.

Além disso, a marca possui um programa voltado para jovens, realizado em escolas, que já impactou quase 70 milhões de pessoas, em 150 países do mundo todo.

O compromisso da marca há quase 20 anos é promover a auto estima. Acreditamos que a beleza real é você ser quem você é. Dove acredita muito nisso. Precisamos mostrar para as meninas que elas podem ser belas do jeito que elas realmente são

Poliana Sousa, da Unilever Brasil, ao programa Mídia e Marketing

Filtros versus inteligência artificial

Em 2023, a Dove conquistou o Grand Prix de Mídia com a ação #TurnYourBack, que incentivava as pessoas a virarem as costas para o filtro Bold Glamour, do TikTok, que se propunha a fazer uma espécie de harmonização facial.