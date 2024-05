Venda de computador é carro-chefe, e Positivo quer crescer com serviços

A grande concorrência da Positivo na venda de equipamentos vem de multinacionais. Já na área de serviços há outras empresas brasileiras que são fortes, na visão de Rotenberg.

Mercado de tecnologia

A Positivo tem uma participação importante no mercado de tecnologia. É o que diz Alberto Serrentino, fundador da consultoria Varese Retail. A marca nasceu com a venda de sistemas de educação, migrou para os computadores, onde conseguiu criar um negócio de sucesso, na visão de Serrentino. O foco da companhia sempre foi criar produtos de venda em escala, para a massa, com distribuição no varejo, o que aumenta sua competitividade.

As empresas que produzem no Brasil atuam basicamente com a montagem dos eletrônicos. A maior parte dos componentes vem do exterior. As peças são trazidas para cá, onde as fábricas são responsáveis por unir os componentes e montar os dispositivos. Em cenários de juros mais altos e crédito mais escasso, o varejo de bens duráveis é mais pressionado.