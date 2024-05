Hambúrguer de bagaço? Empresas criam opções para aproveitar 100% da fruta

Maior produtor mundial de suco de laranja, o Brasil tem investido em inovação e encontrado destinações práticas e criativas para os excedentes, incluindo cascas, polpa, sementes, gominhos, flores, folhas e até bagaço. Com um aproveitamento que chega a 100% do produto, a indústria tem proposto alternativas que vão muito além da ração animal, com ingredientes novos e de alto valor agregado para alimentos plant based, como hambúrgueres e ketchup; combustíveis de biomassa e até medicações cardiovasculares.

O investimento em pesquisa é feito por empresas do setor em parceria com as principais universidades e instituições públicas do país ligadas ao agro. O objetivo é uma produção sustentável (e mais lucrativa), com redução máxima de desperdício e um significativo ganho de produtividade na cadeia de citrus.

Ibiapaba Netto, diretor-executivo da Citrus BR, associação nacional dos exportadores de suco cítricos, destaca que o grande diferencial do setor é a origem sustentável do produto. "É uma maneira de gerar receita em cima de tudo [na cadeia de citros] com um produto que é natural e todo mundo gosta", afirma. A Citrus BR converge os responsáveis por 75% do comércio global de cítricos (incluindo 34% da produção de fruta e 60% da produção de suco) e tem entre seus associados diversas pesquisas de inovação em curso, além de subprodutos já consagrados pelo mercado.