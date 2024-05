Petrobras vota hoje indicação de Magda Chambriard para a presidência

O que esperar de Magda à frente da Petrobras

Ao assumir o posto, a executiva ficará responsável por definições relevantes. Fontes avaliam que os primeiros movimentos de Magda devem representar alterações na diretoria da estatal. Um dos que devem permanecer no cargo é Mauricio Tolmasquim, diretor de Transição Energética e Sustentabilidade.

Ela defende maiores investimentos nos estados produtores de Petróleo. No artigo "Petróleo gera riqueza para quem?", Magda cobra mais recursos para os entes e cita, especificamente, o Rio de Janeiro. Segundo ela, o estado com quase a totalidade dos recursos petrolíferos do pré-sal perdeu postos de trabalho e observou o aumento da desigualdade nos últimos anos.

Espera-se, agora, que esse mesmo governo, assim como sua estatal, retribuam o esforço da sociedade em seu benefício e direcione ao Rio de Janeiro e demais estados capazes de fornecer bens e serviços, uma fatia de seus investimentos um pouco maior do que a que vem sendo destinada.

Magda Chambriard, em artigo publicado na Revista Brasil Energia

Na mesma publicação, ela defende "estaleiros lotados". Em outra referência ao Rio, a executiva menciona haver estaleiros ociosos no mesmo momento em que o estado precisa "seriamente alocar sua mão-de-obra produtiva". Ao defender a promessa feita pela Petrobras em 2023, ela estima que a construção de um petroleiro na área teria capacidade de alocar 2.000 profissionais e gerar empregos indiretos.

Outra abordagem envolve licenciamento para a perfuração de poço exploratório na bacia da foz do Amazonas. Em nova publicação na Revista Brasil Energia, Magda critica a decisão do Ibama de negar a exploração da Petrobras na foz do Amazonas. A executiva defende a interferência do governo federal para a prática para impedir a "pena de condenar o Brasil à estagnação".