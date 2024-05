Quem é Chambriard, nova presidente da Petrobras, e qual a visão do mercado

Ação no governo Dilma preocupa. "As credenciais dela, na minha opinião, são um pouco piores, não em termos de experiência, mas em termos de envolvimento com o governo, com a Dilma, ex-presidente. A Magda foi presidente da ANP no governo dela. Teve um pouquinho de envolvimento com a OGX, mas que causou polêmica na época. Então, não acho que o mercado vê o nome dela com bons olhos", diz Rodrigo Cohen, analista de investimentos e co-fundador da Escola de Investimentos.

A nova CEO parece muito mais alinhada aos anseios políticos expansionistas do governo, o que pode resultar em uma guinada na política de investimentos e dividendos.

Ruy Hungria, analista da Empiricus Research

Já tivemos falas também da Magda no passado em que ela disse acreditar que grande parte dos investimentos, dos resultados, deveriam ficar no Brasil. Então, fica claro que é uma presidente muito mais pró-governo do que pró-mercado.

Rodrigo Cohen, analista de investimentos e co-fundador da Escola de Investimentos

Mais investimentos em outras áreas

O plano de investimentos da empresa deve ser revisto. Hoje, o plano é de US$ 102 bilhões em investimentos até 2028. Segundo a Ativa, "já surgem notícias que Magda teria se comprometido a acelerar projetos duvidosos, como o Comperj e a Refinaria Abreu e Lima".

Distribuição de dividendos está no centro da polêmica. Segundo analistas, a decisão de reter 100% dos dividendos extraordinários na divulgação dos resultados do quarto trimestre, que foi mal recebida pelo mercado, foi do governo e do Ministério de Minas e Energia.