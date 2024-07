CEO da Esportes da Sorte: 'Indústria não regulada sempre será problemática'

Mas, com tantas marcas no mercado, como as empresas buscam se diferenciar? Para entender um pouco mais sobre o atual cenário das 'bets', o UOL Mídia e Marketing conversou com Darwin Filho, CEO da Esportes da Sorte, que patrocina clubes como Grêmio, Ceará, Bahia e Athletico Paranaense.

A Esportes da Sorte também foi uma das patrocinadoras do Big Brother Brasil deste ano, além de ter contratos com nomes como Carlinhos Maia, Léo Santana e Michel Teló. A marca patrocinou eventos como o Festival de Verão de Salvador e estará no Fortal, que acontece semana que vem, em Fortaleza. Recentemente, estreou uma campanha com o ex-atleta Oscar Schmidt, de olho nos Jogos Olímpicos. Confira:

Vocês patrocinaram o BBB2 4, estiveram no carnaval e têm contrato com alguns clubes de futebol. Como se diferenciar das outras empresas de apostas esportivas?

Tivemos um boom no segmento nos últimos 12 meses. Apesar de abrangentes, algumas das estratégias de marketing foram parecidas. A diferença está na forma que as empresas executam o ativo dessas estratégias. Falamos muito de futebol, por exemplo. Aqui, entendemos que, mais importante do que o patrocínio em si, precisamos criar uma relação com o torcedor, no dia a dia, nas redes sociais, nas ações nos jogos do clube.

Temos que proporcionar experiências aos torcedores, com a criação de produtos, dinâmicas e promoções diferentes. Eles precisam nos entender como parceira do clube -e não só uma patrocinadora.

Fizemos outras ações de marketing recentes, como o patrocínio ao Big Brother Brasil e o patrocínio ao carnaval. Fomos a primeira casa de apostas em um programa de entretenimento desse tamanho. Foi muito importante para a gente, porque temos pouco futebol no 1º trimestre do ano, apenas com os campeonatos estaduais.