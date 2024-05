Publicidade no RS: entregas estão em dia, mas futuro do mercado preocupa

Mesmo com tantos desalojados e muitos locais sem luz (236 mil endereços continuam com o fornecimento de energia elétrica interrompido), boa parte das agências de publicidade do estado tem conseguido entregar seus projetos em dia.

Muitos colaboradores foram (e ainda estão) liberados dos seus trabalhos diários para atuarem como voluntários, em regastes, abrigos e triagem dos materiais doados. Ainda assim, apenas alguns trabalhos foram adiados nos primeiros dias de maio, mas a maioria das entregas tem voltados aos prazos normais.

A agência Paim é um exemplo. A sede da empresa, que fica no Instituto Caldeira, fortemente atingido pelas enchentes, está ilhada. Todos os colaboradores estão atuando de forma remota. Para Rodrigo Pinto, sócio-diretor da empresa, a empatia dos clientes foi fundamental para que tudo corresse da melhor forma possível, apesar da tragédia.

"A maioria dos clientes são marcas nacionais. Todos estão sendo compreensivos. Há uma empatia gigante. Clientes têm ajudado nas prioridades e prazos. Nenhum trabalho foi suspenso, mas houve um redimensionamento de prioridades. Como temos colaboradores de fora do RS, quem não foi afetado ajudou muito nas entregas", afirma o sócio da Paim.

Já para Rodrigo Dipp, CEO da Escala, outra grande agência do estado, o impacto direto momentâneo nos trabalhos foi relativamente baixo, perto do tamanho da tragédia. "Não tivemos trabalhos suspensos, mas houve uma forte readequação ao contexto atípico. Os clientes têm trabalhado com muita sensibilidade em relação aos problemas", diz Dipp.

O mesmo acontece com a BPool, uma plataforma que une empresas do ecossistema a grandes marcas. Segundo Simone Gasperin, sócia da empresa, mesmo com 30% da equipe morando no Rio Grande do Sul, não houve nenhum grande problema que não tenha sido resolvido entre agência e cliente.