O que falta para o Brasil atrair mais investimentos? Empresários respondem

Para o executivo, hoje o maior desafio é que o investidor estrangeiro muitas vezes já conhece o Brasil. No entanto, muitos deles tiveram experiências ruins, o que dificulta a atração do capital novamente.

O Brasil é um grande destinatário de investimento externo. O grande empecilho de ser mais é realmente construir solidez nessas relações. O estado brasileiro precisa evoluir no sentido de respeitar as condições contratuais e jurídicas que são dadas para as empresas para que elas possam desenvolver os seus negocios.

Dyogo Oliveira, presidente da CNseg

Com controle das contas públicas por meio do teto de gastos e, agora, do arcabouço fiscal, os estrangeiros conseguem ter mais previsibilidiade para investir no Brasil. A regulamentação da reforma tributária também é uma medida que ajuda a dar mais estabilidade aos investidores. É o que diz Henrique Meirelles, presidente da consultoria HMA&Associados, ex-ministro e ex-presidente do Banco Central.

A previsibilidade do investimento é talvez o dado mais importante para que ele seja feito. Ninguém faz investimento onde o futuro é imprevisivel. Então é fundamental que exista essa previbilidade e o Brasil hoje já pode oferecer isso aos empresários.

Henrique Meirelles, presidente da HMA&Associados

*A repórter viajou a Nova York a convite do Lide.