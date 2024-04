'Queria ser respeitada': a herdeira que pediu emprego na própria empresa

"Quando ele estava sóbrio, ele era o melhor pai do mundo. Tivemos nosso tempo reduzido", contou Lynsi à Forbes.

Em 1999, ano em que perdeu o pai e completou 17 anos, Lynsi trabalhou na In-N-Out, segundo o Business Insider. Ela ficou na fila por duas horas em frente a um novo restaurante da rede em Redding, Califórnia, para conseguir um emprego de verão. Ninguém sabia a identidade de Snyder na loja, exceto seu gerente, disse a herdeira à Orange Coast Magazine em 2014.

Ela contou em seu livro, "The Ins-N-Outs of In-N-Out Burger" ("Os prós e contras do In-N-Out", na tradução livre), que suas funções incluíam servir clientes e preparar comida. Anos depois, quantos tinha 24 anos, ela trabalhou como gerente na rede de restaurantes.

"Acho que existe um estigma em ser, você sabe, filho do dono. [...] Acho que querer ser respeitado, como os outros, fazer isso da maneira certa e não receber tratamento especial é onde estava minha cabeça", disse em entrevista ao NBC's Today. Apesar de ter trabalhado servindo clientes, a trajetória de ascensão de Lynsi não foi como a de qualquer profissional.

Nos primeiros dez anos após a morte de Guy, a empresa foi administrada por executivos externos. Então, em 2010, a jovem, que nunca se formou na faculdade, assumiu os negócios da família — ela herdou o controle total da empresa em 2017.

Snyder é uma herdeira reclusa. Também de acordo com o Business Insider, ela faz aparições públicas em nome de instituições de caridade, mas se mantém discreta na mídia. Ainda assim, no Instagram, onde acumula quase 70 mil seguidores, ela compartilha atualizações sobre o In-N-Out, suas instituições de caridade, família e amigos.