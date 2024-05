Burger King pode comprar Starbucks no Brasil: qual o tamanho das empresas?

A Zamp, empresa detentora das marcas Burger King e Popeyes no Brasil, apresentou uma proposta para adquirir a Starbucks no país. A proposta foi encaminhada à SouthRock, responsável pela operação da marca no Brasil, e foi bem recebida. Essa oferta é considerada como 'não vinculante', o que indica um interesse em negociar, porém não obriga ambas as partes a prosseguir com a transação. Os detalhes da proposta são mantidos em sigilo.

O que aconteceu com a Starbucks no Brasil?

A dona da Starbucks pediu recuperação judicial no Brasil. A Starbucks no Brasil é operada pela SouthRock. A empresa entrou em recuperação judicial em dezembro do ano passado, com dívidas de R$ 482,7 milhões, junto ao TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo). O processo incluiu algumas das marcas que opera no Brasil, como o Starbucks e o TGI Fridays.

Com isso, muitas lojas fecharam sem previsão de reabertura.