Anvisa suspende lotes de detergente Ypê por risco de contaminação biológica

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) suspendeu a comercialização, distribuição, e uso de alguns lotes de todas as versões do detergente Ypê, da empresa Química Amparo, em razão do "potencial risco de contaminação microbiológica".

O que aconteceu

Medida foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) de terça-feira (7). A resolução foi assinada por Marcus Aurélio Miranda de Araújo, gerente-geral de inspeção e fiscalização sanitária da Anvisa.

Resolução está em vigor desde terça após a publicação da medida no DOU.