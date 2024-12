Canal UOL na TV: PVC comenta estreia do Botafogo na Copa Intercontinental

Quarta é dia de futebol e o Canal UOL tem uma programação especial, disponível nas principais operadoras de TV por assinatura e via satélite do país.

Às 16h, logo após Botafogo x Pachuca, você não pode perder o Fim de Papo, comandado por Domitila Becker e com comentários de PVC, Alicia Klein e Helio de La Peña. O programa fará uma análise da partida e dos jogos da nova Copa Intercontinental.

Canal UOL na TV

Com uma programação variada que abrange notícias, esportes, celebridades, humor, entrevistas e reportagens especiais, o Canal UOL traz tudo o que você mais gosta capitaneado por um time que reúne alguma das vozes mais relevantes do país, como Fabíola Cidral, Diego Sarza, Leonardo Sakamoto, Reinaldo Azevedo, PVC, Leão Lobo, Chico Barney, Juca Kfouri, Maria Ribeiro, Antonio Tabet, Tati Bernardi, Otaviano Costa, entre outros. A programação completa do Canal UOL você confere AQUI.