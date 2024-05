Imposto de Renda: prazo de entrega é prorrogado para 336 municípios do RS

A Receita Federal prorrogou o prazo para a entrega do Imposto de Renda para os contribuintes que moram em 336 municípios do Rio Grande do Sul em que o governo reconheceu o estado de calamidade pública em razão das fortes chuvas.

O que aconteceu

A entrega da declaração do Imposto de Renda será prorrogada de 31 de maio para 31 de agosto. A lista dos 336 municípios afetados pode ser vista aqui.

Receita também estendeu os prazos para pagamento de tributos federais, incluindo parcelamentos. A medida também prorroga o cumprimento de obrigações acessórias para os contribuintes.