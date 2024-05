Haddad defende linha de crédito para reconstrução de casas no RS

O ministro afirmou que "alguns cenários" serão apresentados ao presidente Lula (PT) nesta terça-feira (7). A expectativa é que já na quarta-feira (8) haja uma definição.

Fernando Haddad também disse que o governo discute o que fazer em relação à dívida do Rio Grande do Sul com a União, em meio à crise das chuvas. "Então é um conjunto de medidas para fazer chegar linhas específicas para cumprir a nossa missão, que é ajudar na reconstrução do estado, sempre pensando em organizar isso de maneira conjunta com o governo do estado e com os poderes aqui da República".

Haddad ainda citou um crédito extraordinário para as prefeituras, com aval do Legislativo, e uma linha de crédito para empresas. Essa última proposta já havia sido defendida por Lula no domingo (5).

Número de pessoas em abrigos dobra no RS

O número de pessoas em abrigos em razão das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul dobrou em menos de 24 horas nesta segunda.

No boletim da Defesa Civil, divulgado às 18h, o número de pessoas em abrigos era de 47.676 mil. No relatório anterior, às 12h, o número era de 20.070 — ou seja, uma diferença de 27.606 nos espaços.