Chuvas no RS já causam R$ 423 milhões em prejuízos na agricultura

A empresa, que produz produtos para casa, concedeu férias coletivas para quatro mil funcionários. O retorno está previsto para o próximo dia 16. "Demais colaboradores dos setores administrativos e comerciais seguem operando, com equipes reduzidas e permitindo home office para aqueles que necessitarem", diz o comunicado.

A Gerdau, maior produtora de aço do país, interrompeu atividades até que a possibilidade de retomar com segurança. A decisão é válida para todas as unidades da principal produtora de aço do Brasil. A empresa afirma ainda que tem mobilizado esforços para priorizar a proteção das pessoas e de todos os colaboradores.

Unidades produtivas da Braskem em Triunfo estão paralisadas. A petroquímica afirma que o polo teve as atividades interrompidas na última sexta-feira (4). A supervisão das principais estruturas do complexo indica haver limitação de acesso sem pontos de alagamento. Ainda assim, as dificuldades de acesso afetam a produção no local.

Desabastecimento

Ameaça de desabastecimento de frangos e suínos. Segundo a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), dez unidades produtoras de carne de aves e de suínos estão paralisadas ou com dificuldades para operar. A associação relata a impossibilidade de processar insumos e transportar funcionários devido à tragédia. O estado produz 11% da produção de carne de frango e quase 20% da produção de suínos nacional.