Louis Vuitton foi a pé para Paris, fez mala para imperatriz e criou império

Em 1859, ele expandiu seus negócios. Transferiu sua oficina, com cerca de vinte funcionários, para Asnières, às margens do rio Sena, para aproveitar o transporte fluvial. Ele construiu, junto com sua esposa, uma casa para a família adjacente às oficinas, que hoje se tornou o Museu Louis Vuitton (em uma rua rebatizada como "rue Louis Vuitton"). Em 1900, o local tinha 100 funcionários, e 225 em 1915. Atualmente, ainda é o centro de criação para produtos raros e encomendas especiais da "maison" (casa, em francês).

Enquanto a casa familiar foi preservada e transformada em um museu privado, 200 artesãos ainda trabalham no ateliê de Asnières, próximo a essa casa. Na oficina, artigos de couro e encomendas especiais continuam a ser moldados para clientes de todo o mundo.

A famosa fechadura. Em 1886, Louis e o filho Georges revolucionaram as fechaduras de bagagem com um sistema de fechamento engenhoso que transformou as malas de viagem em verdadeiros cofres do tesouro. Após vários anos trabalhando em sua concepção, Georges patenteou um sistema de fechadura único, equipado com duas fivelas de mola. Na época, o famoso ilusionista Harry Houdini foi desafiado a escapar de uma caixa trancada com uma fechadura Louis Vuitton. Houdini não aceitou o desafio. Ela ainda é usada atualmente.

O famoso monograma que une as letras L e V também foi criação de Georges para homenagear o pai Louis em 1896.

Expansão do negócio. A partir do final do século 20, a marca voltou às origens de seu fundador como embalador de guarda-roupa com o lançamento de coleções de moda para mulheres e homens, agora lideradas pelo Diretor Artístico Nicolas Ghesquière. Desde então, a Maison também se aventurou nos domínios da relojoaria com os relógios Tambour, joias lideradas pela Diretora Artística Francesca Amfitheatrof, bem como fragrâncias com o mestre perfumista Jacques Cavallier-Belletrud. Colaborando frequentemente com artistas e arquitetos renomados mundialmente, a Maison apresenta a coleção Louis Vuitton Objets Nomades, objetos e móveis inspirados em viagens imaginadas por uma crescente lista de designers internacionais de destaque.

A marca Louis Vuitton passou a fazer parte do grupo de luxo Louis Vuitton - Moët Hennessy em 1987. Em 2023, o grupo de negócios de Moda e Artigos de Couro do grupo, que inclui a Louis Vuitton, alcançou um crescimento orgânico de receita de 14%. O lucro das operações recorrentes aumentou 7%.