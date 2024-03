Prates nega que Lula tenha interferido em dividendos da Petrobras: 'Espuma'

Prates reforçou que dividendos serão distribuídos como for 'melhor'. Ele negou mais uma vez qualquer interferência de Lula e disse que o assunto pode ser tratado em reunião que acontece hoje no Palácio do Planalto. "O presidente Lula em si... Ele tem voz nas reuniões, mas ele jamais me deu um comando direto, a não ser através do Conselho de Administração", acrescentou Prates.

O presidente [Lula] não deu nenhuma ordem sobre a questão dos dividendos. (...) Conseguimos o segundo melhor resultado da história sem vender nenhuma refinaria. O resto é espuma. O balanço foi bom, o resultado foi bom, e agora a gente só vai distribuir os dividendos de acordo com o que nós todos, inclusive o acionista majoritário, acharmos que é melhor.

Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, à GloboNews

Proposta na mesa

Acionistas podem votar outra forma de distribuir dividendos. Uma proposta de distribuição de 50% dos dividendos extraordinários possíveis de 2023 pela Petrobras ainda está na mesa e poderia ser aprovada em assembleia de acionistas prevista para abril. A informação foi divulgada hoje por Jean Paul Prates à Reuters.

Decisão de reter dividendos é 'contornável', segundo Prates. "Na assembleia [de abril], pode haver uma deliberação sobre isso [distribuição de 50% dos dividendos]. A proposta de 50/50 não morreu, e não foi enterrada porque eu me abstive", completou.

(Com Reuters)