Bolsa cai quase 1% após decepção com Petrobras; dólar sobe a R$ 4,982

O que aconteceu

Queda do preço de commodities puxou real para baixo. A moeda brasileira é muito sensível aos preços do minério de ferro — um dos principais componentes da pauta de exportação nacional. Paralelamente, a queda do petróleo também afetou as ações da Petrobras, que tombaram 10,25% (preferenciais) e 10,16% (ordinárias) no pregão.

Resultado da Petrobras decepcionou, impactando o Ibovespa. A estatal divulgou lucro líquido de R$ 31 bilhões no quarto trimestre de 2023 — queda de 28,4% ante o mesmo período de 2022. Além disso, o mercado reagiu mal ao anúncio de que a Petrobras não vai distribuir dividendos extraordinários, embora tenha aprovado R$ 14,2 bilhões em remuneração aos acionistas.

Dados de emprego dos EUA superaram as expectativas. Foram criados 275 mil empregos fora do setor agrícola em fevereiro — acima do teto das expectativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que apostavam de 125 mil a 260 mil novos postos de trabalho. A surpresa contribui para alongar o prazo para o início dos cortes de juros nos EUA e, consequentemente, impulsionar o dólar.

Manutenção dos juros americanos tende a favorecer o dólar. Isso acontece porque, com os juros em patamar elevado, os investidores redirecionam recursos para o mercado de renda fixa americano, considerado muito seguro. Por outro lado, sinais de que o Fed (Federal Reserve) vai começar a reduzir os juros em breve tendem a impulsionar moedas mais arriscadas, porém mais rentáveis, como o real.