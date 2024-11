Bolsa cai e dólar sobe com notícias sobre corte de gastos e ciclo de juro

O presidente Lula (PT) "cumprirá rigorosamente o arcabouço fiscal" para zerar o déficit primário brasileiro, afirmou nesta terça-feira (12) à imprensa o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele participa da COP29, conferência da ONU que acontece no Azerbaijão e disse que ouviu do próprio Lula a decisão de reduzir os gastos públicos. "Eu participei da reunião na semana passada, na sexta-feira. Reunião muito proveitosa, e o presidente Lula deixou claro que cumprirá rigorosamente o arcabouço fiscal: ou seja, déficit primário zero. A questão do arcabouço fiscal é compromisso do governo", afirmou o vice após discurso na COP.

Também fala-se que o presidente Lula (PT) pediu mais um ministério incluído no pacote de corte de gastos. Esse novo ministério poderia ser o da Defesa.

As reuniões com ministros de Trabalho, Previdência, Desenvolvimento Social, Saúde, Educação, elas já se completaram. O presidente pediu para incluir um ministério nesse esforço, uma negociação que deve ser concluída até quarta-feira (13). Eu não vou adiantar [qual], porque não sei se vai haver tempo hábil de incorporar o pedido. Mas acredito que vai haver boa vontade

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad

O Ministério da Defesa tem orçamento de R$ 133,6 bilhões previstos para 2025. É o quinto maior dentre todas as pastas. O valor só é menor que o destinado aos ministérios da Previdência, Desenvolvimento e Combate à Fome, Saúde e Educação.

O ministro deixou na manhã desta terça-feira, a sede da Pasta em direção ao Palácio do Planalto, onde participa de reuniões com o presidente e ministros da área social. De acordo com a agenda do presidente, o primeiro compromisso é com Luiz Marinho, ministro do Trabalho, às 9 horas. Na sequência, eles conversam com os ministros da Previdência, Carlos Lupi, e Desenvolvimento Social, Wellington Dias, a partir das 10 horas. Essas reuniões, em tese, não tratarão do corte de gastos.