Bolsa tem estabilidade e dólar cai em meio ao G20 e expectativa por cortes

Espera-se que o anúncio seja feito apenas depois da quinta-feira (21).

Por que o dólar está caindo tanto?

É um movimento de correção das últimas altas. É o que diz André Galhardo, consultor econômico da plataforma de transferências internacionais Remessa Online. Do final de outubro até sexta-feira (14), a moeda se valorizou no mundo todo com o "Trump Trade". Como o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, tem propostas inflacionárias, isso aumenta o valor do dólar. "Mas o processo recente de valorização do dólar foi muito agudo", diz Galhardo. Por isso, agora, a moeda americana perde valor, num movimento que o especialista classifica como natural de correção dos valores.

Corte de gastos também influencia

Se o governo cortar despesas, um dos principais fatores que faz a inflação aumentar no Brasil, diminui. Com isso, os juros poderiam voltar a cair e a Bolsa de Valores voltaria a ficar atrativa, uma vez que as empresas pagariam menos por suas dívidas e também teriam mais como investir em seu crescimento.

Para o Itaú, o governo precisaria cortar R$ 60 bilhões, sendo R$ 25 bilhões em 2025 e R$ 35 bilhões em 2026. "A percepção de risco doméstico tem aumentado com a expectativa que o crescimento elevado das despesas obrigatórias dificultaria muito o cumprimento do arcabouço fiscal", publicou o banco em relatório para investidores.