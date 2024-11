CNI: Comércio do Brasil subirá 5 vezes com acordo Mercosul-União Europeia

Aproveitando a presença dos líderes do grupo das 20 maiores economias do mundo (G20) ao Rio de Janeiro, a CNI (Confederação Nacional da Indústria) e a BusinessEurope assinaram uma carta conjunta com o pedido do fechamento do acordo comercial entre Mercosul e UE (União Europeia). De acordo com o documento, o tratado que vem sendo costurado há mais de duas décadas aumentaria em quase cinco vezes a integração do Brasil ao mercado global.

Pelos cálculos da CNI, os parceiros com quem o país tem acordos atualmente permitem acesso preferencial (com taxa menor, por exemplo) a cerca de 8% das importações mundiais de bens. Com um consenso sobre o tema com o bloco do Norte, esse porcentual subiria para 37% - levando em conta que a UE conta com uma fatia de 29% das vendas para o mercado doméstico - e abre mais oportunidades de negócios em novos mercados. Para a entidade, a "tímida integração global desfavorece o Brasil".

Considerando a relevância e urgência da conclusão do acordo, 79 entidades da União Europeia e do Mercosul assinaram uma declaração a favor do avanço nas negociações. "Instamos a que priorizem a rápida conclusão das negociações do Acordo de Livre Comércio UE-Mercosul, um passo fundamental para preservar nossa competitividade conjunta", trouxe o documento endereçado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a quatro ministros.