Dólar fecha em alta após leilão; Bolsa vira e sobe com falas de Haddad

O dólar comercial fechou com valorização de 0,36%, vendido a R$ 5,79. O turismo subiu 0,65%, para R$ 6,030.

O Banco Central fez os leilões por volta do meio-dia, com base na taxa de referência (Ptax) de R$ 5,7439. Tradicionalmente, nos finais de ano, o BC realiza leilões porque a demanda por dólares no Brasil aumenta, uma vez que as multinacionais fazem remessas para suas sedes. No fim do ano passado, porém, o BC não realizou leilões de linha, porque não identificou necessidade de ofertas extras. O último leilão de linha feito pelo BC foi em 20 de janeiro de 2023, quando foram ofertados um total de US$ 2 bilhões.

Mas por que o dólar não caiu com os leilões?

O leilão teve recompra garantida e foi por isso que não houve efeito no câmbio. "Você vende o dólar, mas já com a garantia de que comprará ele novamente. Então a moeda sai no dia da liquidação da posição do Banco Central, mas voltará mais para frente. Haveria um maior efeito caso o governo vendesse parte de sua reserva cambial sem compromisso de recompra", diz Elson Gusmão, diretor de câmbio da Ourominas, empresa de ouro e câmbio. "Além disso, com toda a incerteza fiscal e a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, o mercado continua apostando na compra de dólar como investimento", completa ele.

O novo governo americano, que toma posse em 20 de janeiro. Mas antes mesmo disso, o dólar tem se valorizado porque o mercado prevê que medidas como a extradição de imigrantes ilegais e tarifas de comércio internacional trarão inflação para os americanos. Consequentemente, os Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) deve voltar a subir os juros para conter os preços. E, quanto os juros dos EUA aumentam, sobe também a rentabilidade do Tesouro americano. Isso faz mais dinheiro ir para a aplicação e a moeda local acaba se valorizando.

No mercado nacional, também ainda há muito pessimismo. "Expectativas inflacionárias seguem no radar", diz Marcio Riauba, gerente da mesa de operações da StoneX Banco de câmbio.